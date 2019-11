Frensis Viktorija Garsija (19) pronađena je mrtva u subotu rano ujutru u svojim kolima na krovu javne garaže, prenosi Njujork post.

Prije toga bila je na žurci povodom Noći vještica u obližnjoj zgradi, koju je napustila sa Majklom Gefnijem (21).

Par je otišao u parkiran automobil u garaži, a tokom grubog seksa došlo je do kompresije vrata, zbog čega je Gefni osumnjičen za ubistvo, saopštila je policija.

Obdukcijom je utvrđeno da je Garsijina smrt prouzrokovana povredama nastalim pritiskom na vrat. U početku nije odmah bilo jasno da li je za to kriv grub seks.

Gefni je rekao policiji da su njih dvoje uzeli lijekove na recept i da su imali seks u automobilu, kada je ona izgubila svijest.

Dokumenti suda pokazuju da su se njih dvoje upoznali preko zajedničkih prijatelja i razgovarali putem društvenih medija prije nego što su odlučili da prisustvuju burnoj zabavi za Noć vještica u petak uveče.

U neko doba rano u subotu, njih dvoje su napustili zabavu na 14. spratu luksuznog stambenog kompleksa i nastavili da se "druže" u automobilu žrtve na parkingu, kaže se u sudskim dokumentima.

Dok su imali seks na zadnjem sjedištu, Gefni je ugušio Garsiju. Kada se djevojka onesvjestila, Gefni je pozvao prijatelja u pomoć.

Michael Gaffney, 21, of Maywood charged w/ reckless manslaughter for alleged involvement in the death of Francis Victoria Garcia, 19, according to Bergen County Prosecutor’s Office. “An autopsy determined that the death was caused by compression injuries to her neck,” BCPO said. pic.twitter.com/k5UkPPo8pM

