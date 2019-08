Zabranjena prodaja beba slonova zoološkim vrtovima

Nakon rasprave koja je trajala nekoliko dana, predstavnici država potpisnica Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune (CITES) odlučili su da pooštre pravila. Evropska unija je podržala zabranu istog dana.

Prijedlog je usvojen sa 87 glasova za i 29 protiv. Protiv su glasali predstavnici Zimbabvea, države koja je glavni izvoznik slonova, kao i SAD. Zimbabve i Bocvana, zemlje sa zdravijom populacijom slonova, u odnosu na druge afričke države, mogle su da izvoze slonove uz "adekvatne i prihvatljive" uslove.

U skladu sa ovom dozvolom, u Zimbabveu je zarobljeno više od 100 beba slonova i izvezeno u kineske zoološke vrtove od 2012. godine, navode iz Međunarodnog humanog društva.

Nova odluka je značajno pooštrila ograničenja trgovine slonovima. Od sada, uzimanje slonova iz divljine i smještanje u "objekte za zatočeništvo" na različitim lokacijama u svijetu, moguće je samo pod specijalnim okolnostima - i to mora da odobri komitet potpisnica CITES konvencije.

EU je inicijalno bila protiv zbog zabrinutosti o genetičkim varijacijama u zoološkim vrtovima širom svijeta, ali su zatim usvojeni amandmani koji omogućavaju trgovinu u specijalnim okolnostima i razmjenu slonova koji su već u zoo vrtovima.

"To ne znači da ni jedan slon više nikada neće biti prebačen iz divljine u zatočeništvo na drugom kontinentu", rekao je Vil Travers, predsjednik fondacije Rođeni slobodni.

"Ali, trgovina će biti pooštrena toliko da se masovni izvoz slonova u zoo vrtove na Dalekom istoku, na primjer, jednostavno neće dešavati".

Iz Međunarodnog humanog društva kažu da "slave zajedničku pobjedu".

"Uprkos tome što je EU uvela kompromise, laknulo mi je što je zakon usvojen", rekla je Odri Delsink, direktorka ove organizacije zadužena za brigu o afričkim divljim životinjama.

Ona je rekla da je razdvajanje za ove izrazito društvene životinje jako traumatično.

"Kao terenski biolog za slonove, radujem se što smo obezbjedili pobjedu za sve slonove koji će sada biti pošteđeni strašnog iskustva razdvajanja od porodica.

Neke afričke zemlje su pokušavale da ponovo pokrenu temu trgovine slonovačom tokom sastanka, tvrdeći da postojeće zalihe - konfiskovane od lovokradica ili preostale od već uginulih životinja - imaju ogromnu vrijednost, kao i da bi novac od prodaje mogao biti iskorišćen za očuvanje životinja.

