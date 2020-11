Za ležanje u krevetu 30 dana plata od 11.000 evra

Američka svemirska agencija (NASA) angažovala je Njemački vazduhoplovni centar (DLR) za izvođenje studije koje će trajati dva mjeseca, a tokom koje će 12 osoba mjesec dana provesti ležeći u krevetu.

Učesnici ove studije moraće ostati u krevetu 30 dana neprekidno, s glavom koja mora biti u položaju malo niže od nogu, odnosno za šest stepeni. Uz strogi odmor u krevetu, ovo treba simulirati efekte bestežinskog stanja u svemiru. Za učešće u ovom istraživanju odabrane osobe će biti plaćene po 11.000 evra.

Za učešće u istraživanju potrebno je ispuniti nekoliko uslova, među kojima su starosna dob između 24 i 55 godina, indeks tjelesne mase BMI između 19 i 30, kao i visina između 1,53 m i 1,92 m.

Uz to, podnosioci zahtjeva trebaju biti mentalno i fizički sposobni i zdravi, a rukovodioci studije više cijene one koje zanima njena pozadina, a ne samo zarada.

"To nije nužno laka zarada. Nije to samo ležanje i odmaranje. To je muškarcima posebno teško. Studija traje ukupno 60 dana, uključujući dvije sedmice aklimatizacije i dvije sedmice naknadne njege", rekla je Andrea Nitsche iz DLR-a.

Ovaj centar je i u prošlosti provodio slična istraživanja, kako bi se otkrilo koje se protivmjere mogu preduzeti protiv degenerativnih promjena kod astronauta.

Istraživanje će početi u aprilu, piše Faktor.