Wien-Wahl: Zwei Serben als Fixstarter bei der SPÖ Favoriten

Nach der Liste für den Gemeinderat legt die SPÖ Favoriten nun auch die Bezirksliste für 10. Wiener Bezirk-Favoriten für die bevorstehenden Wahlen im Oktober 2020 vor. Der Spitzenkandidat auf der Favoritner Liste ist Marcus Franz, und mit ihm kandidieren zwei Kandidaten aus der serbischen Gemeinschaft in Wien, Nikola Poljak und Stana Cuskic.

Der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz hat in seiner bisherigen Arbeit ein gutes Verständnis und eine gute Zusammenarbeit mit Migranten und Migrantenorganisationen in Wien. Er ist einer der Menschen, die verstehen, dass Migranten sich aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen müssen, aber auch die Bedeutung der serbischen Gemeinschaft in Österreich wertschätzt.

Sichere Listenplätze für Nikola Poljak und Stana Cuskic

Basierend auf den Ergebnissen der Wahlen 2015 sicherten sich Nikola Poljak und Stana Cuskic sichere Plätze auf der Bezirksliste der SPÖ Favoriten. Nikola Poljak steht auf der SPÖ-Bezirksvertretungsliste für Favoriten unter der Nummer 17 und Stana Cuskic unter der Nummer 28.

Außerdem kandidieren beide Kandidaten auch für den Gemeinderat: Im Regionalwahlkreis Favoriten kandidiert Nikola Poljak unter Nummer 16 und Stana Cuskic unter Nummer 21; am Stadtwahlvorschlag konnte sich Nikola zusätzlich bei seiner Erstkandidatur den Platz 127 sichern und ist somit nicht nur in Favoriten, sondern sogar in ganz Wien wählbar für den Gemeinderat.

Nikola und Stana erzählten uns Folgendes über ihre Meinung zu den Wahlen:

„Ich möchte junge Menschen ermutigen sich politisch zu engagieren und sich nicht alles gefallen zu lassen. Nur weil etwas gerade so ist, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Worauf sollen wir warten? Die Zukunft gestalten wir gemeinsam“, sagte Nikola.

„Ich bin sowohl Österreicherin, als auch Serbin und stolz drauf. Ich möchte ins Bewusstsein rufen, dass ein weiter gefasster Heimatbegriff unserer Gesellschaft guttun würde“, sagte Stana.

Zusätzlich zu diesen beiden Kandidaten enthält die Liste auch die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten mit BKS-Hintergrund: 26 Andrea Kojic, 42 Sanja Mokricki, 57 Nedim Kitic, 78 Gordana Mizdrak und 89 Mateo Rimac.

Am 11. Oktober erhalten die Wähler zwei Stimmzettel: einen für die jeweilige Bezirksvertretung ihres Wohnbezirks und einen für den Gemeinderat.

(dunav.at)