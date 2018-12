Vulkan u Indoneziji i dalje ključa

Spasioci, vojska i dobrovoljci su trenutno na terenu i pokušavaju pronaći preživjele. Vulkan Anak Krakatau u Indoneziji i dalje ključa, a stanovnicima okolnog područja izdato je upozorenje da bi moglo doći do novog cunamija.

Portpartol nacionalne agencije za prirodne katastrofe Sutopo Purvo Nugoro izjavio je na današnjoj konferenciji za medije da postoji opasnost od novog cunamija zbog neprestane erupcije vulkana, prenosi BBC.

Cunami, koji je u subotu pogodio obale Sundskog prolaza, između Jave i Sumatre, odnio je do sada 281 život, a najmanje 1.000 ljudi je povrijeđeno.

Portparol je dodao da nije bilo ranog upozorenja od cunamija, jer je indonezijski sistem za rano upozorenje opremljen da reaguje na zemljotrese, dok je ovaj cunami izazvalo podvodno klizište uzrokovano erupcijom vulkana Anak Krakatau.

Šteta je ogromna i uništeno je nekoliko stotina zgrada i automobila. Spasioci, vojska i dobrovoljci su trenutno na terenu i pokušavaju pronaći preživjele. Njihove napore znatno usporava velika količina ruševina koju su valovi nanijeli na plažu.

Anak Krakatau ostatak je nekadašnjeg vulkana Krakatau, koji je 1883. godine izazvao jednu od najjačih zabilježenih erupcija u istoriji.

Aerial footage shows thick plume of smoke and ash above the Anak Krakatau volcano after its eruption was believed to have triggered a tsunami that has killed hundreds of people in Indonesia. https://t.co/8n9dEgccMo pic.twitter.com/37umqNRgEf

— ABC News (@ABC) 24. prosinca 2018.