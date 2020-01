Vulkan sve više izbacuje lavu, naređena evakuacija milion ljudi

Vulkan Tal u blizini prestonice Filipina Manile izbacivao je lavu u nebo i neprestano podrhtavao, najavljujući opasnije erupcije u trenutku dok je na desetine hiljada ljudi izbjeglo iz sela prekrivenih teškim pepelom.

Vlada je privremeno prekinula s radom, a škole su zatvorene u velikom broju gradova, uključujući u Manili, zbog rizika po zdravlje koji predstavlja pepeo iz vulkana.

Stotine letova je odloženo, što je uticalo na desetine hiljada putnika.

Uporna aktivnst vulkana Tal i nekoliko novih pukotina na tlu, vjerovatno znači da se magma povećava i može da dovede do daljnje eruptivne aktivnosti, saopštio je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

A #volcano near the capital of the #Philippines erupted Sunday, forcing residents to evacuate as experts warned that another "hazardous explosive eruption" is possible. pic.twitter.com/Bw4UxJjsCS

— China Daily (@ChinaDaily) January 13, 2020