Vuhan zaboravio na virus zbog novih problema, proglašen crveni alarm

Kineski grad Vuhan, u kojem je najprije prijavljena epidemija korona virusa, kao i provincije Anhui, Điangsi i Žeđijang proglasile su u petak crveni alarm zbog obilnih kiša koje prijete da podignu nivo reka i jezera i naprave još više problema u zemlji.

Vuhan, koji se nalazi na obali Jangcea, upozorio je građane da preduzmu preventivne mjere jer su rijeke već dostigle maksimalan nivo u svojim koritima.

Nivo ogromnog vještačkog jezera Tri klisure viši je za 10 metara od uobičajenog, sa prilivima vode većim od 50.000 kubnih metara u sekundi.

Slična situacija je i na drugim jezerima i vodenim tokovima u pomenutim provincijama, navodi agencija i dodaje da je na jezeru Tai nedaleko od Šangaja takođe proglašen crveni alarm zbog visokog vodostaja.

“Gardijan” prenosi da su vlasti centralne Kine u nedelju ujutro eksplozivom raznijele branu na rijeci Ču u provinciji Anhui, koja je pritoka Jangce, kako bi oslobodile nabujalu vodu. Trebalo bi da je nivo vode nakon toga opao za 70 centimetara.

Uništenje brana kako bi se oslobodila voda je ekstremna mjera koja je primjenjena tokom velikih poplava u Kini 1998, kad je poginulo više od 2.000 ljudi i uništeno skoro tri miliona kuća.

Prošle nedjelje je, navodi “Gardijan”, džinovska brana Tri klisure otvorila tri ustave nakon što se nivo vode popeo na preko 15 metara iznad nivoa poplave. Očekuje se da će drugi vrhunac poplave stići do brane u utorak.

Čuveni hidrolog Vang Veiluo upozorio je još krajem juna da je najveća brana u svijetu – za koju su, kako navodi portal NTD, kineski mediji pisali da može izdržati najgore poplave u 10.000 godina, a potom godinama kasnije smanjili tu brojku na 1.000 pa 100 godina –lošeg kvaliteta i da ne može obezbijediti zaštitu od poplava.

NTD podsjeća da je 2010. jedan kineski zvaničnik rekao da ljudi ne mogu da ulože sve nade u kontrolu poplava u branu Tri klisure.

Vang je istakao da se brana pomjerila zbog lošeg dizajna, dok su državni eksperti rekli da se pomjerila za nekoliko milimetara ali da je to u okvirima uobičajene bezbjednosti. Vang je prošle godine pisao da se brana sastoji od desetina nezavisnih betonskih blokova, koji nisu povezani sa koritom ispod sebe već samo sjede na njemu.

On je rekao da će brana, ukoliko se sruši, pogoditi više od 400 miliona ljudi koji žive niz rijeku. Priobalno područje Jangcea gusto je naseljeno, tu su veliki gradovi uključujući Šangaj i Vuhan. Državni medji tvrde da brana nije u riziku od rušenja i da “neki zapadni mediji šire glasine”, naveo je NTD.

Iz kompanije koja operiše branom su u subotu odbacili su glasine i poručili da je ona stabilna, prenio je “Global tajms”. Brana Tri klisure funkcioniše tako da smanji pritisak za prevenciju poplave u srednjim i donjim nizijama Jangcea, rekli su iz kompanije.

– Do petka je projekt Tri klisure primijenio je tri puta tokom ove sezone poplava svoju funkciju prevencije poplave i zaustavio 6,6 milijardi kubnih metara vode, što je ekvivalentno veličini 470 Zapadnih jezera u Hangdžou – navodi se u saopštenju.

