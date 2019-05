Vozač koji je usmrtio Šabana na slobodi, na društvenim mrežama mu prijete smrću

Turčin Alsin Levent (35), koji je optužen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Šaban Šaulić, pušten je da se brani sa slobode.

Jedanaest nedjelja nakon kobne saobraćajne nesreće u njemačkom gradu Bilefeldu na auto-putu dva kod isključenja za Gitersloh, u kojoj su život izgubili legendarni pjevač Šaban Šaulić i njegov bliski prijatelj, klavijaturista Mirsad Kerić, a Šaulićev kum teško povrijeđen, optuženi Turčin pušten je iz pritvora, prenijeli su nemački mediji.

Tog kobnog jutra, 17. februara, Levent se svojom "mazdom" zakucao u "seat ibicu", u kojem su sjedila trojica muškaraca. Oni su putovali iz pravca Bilefelda, gdje su prethodne večeri održali koncert u klubu "Farinda". Na zahtjev javnog tužioca Bilefelda, vozač "mazde" je u februaru odveden u pritvor po hitnom postupku zbog opasnosti od bijega. Lokalni mediji prenijeli su da se opasnost ogledala u tome što Levent nije imao stalno prebivalište, budući da se razilazio sa djevojkom sa kojom je živio.

Međutim, Turčin je prošlog petka, nakon gotovo tri mjeseca od saobraćajne nesreće, prema riječima tužioca, prijavio adresu prebivališta, zbog čega Okružni sud smatra da više nema opasnosti od bijega. Mediji su prenijeli da Leventov advokat nije htio da kaže u kom gradu živi njegov klijent, jer mu "prijete smrću na društvenim mrežama nakon smrti poznatog pjevača, a neznanci postavljaju na internet njegove fotografije sa imenom i prezimenom".

Istraga je pokazala da je Levent u trenutku izazivanja nesreće bio pijan i pod dejstvom narkotika.

"Tokom istrage nedvosmisleno je potvrđeno da je 17. februara 2019. godine bio pod dejstvom alkohola i droge (kanabis) - rekao je državni tužilac iz Bilefelda Kristof Makel lokalnim medijima. Prema najavama iz Državnog tužilaštva u njemačkom gradu Bilefeldu, pitanje je dana kada će biti kompletiran izveštaj o udesu na auto-putu dva, kod isključenja za Gitersloh.

Državni tužilac rekao je i da Levent nije imao ni vozačku dozvolu, već da je pozajmio automobil.

"Optuženi u stvari nije imao ni vozačku dozvolu. Automobil je neopravdano i bez znanja pozajmio od prijatelja", rekao je tužilac.

Tužilac dodaje i da će javnosti tada biti dat i sud vještaka o uzroku tragedije koja je odnijela dva života.

"Čim bude kompletiran izveštaj, podnijeću optužnicu", najavio je tužilac.

Levent je u dva slučaja optužen za ubistvo iz nehata u alkoholisanom stanju. Podsjećanja radi, kralj narodne muzike umro je tragičnom smrću. Nakon stravičnog sudara, Šaulić je uspio da izađe iz smrskanog automobila i sjedne na ogradu pored autoputa. Bio je bez vidljivih povreda, međutim, kako je pokazala autopsija, došlo je do pucanja aorte. On je helikopterom prevezen u bolnicu, gdje je preminuo. Odmah nakon saobraćajne nesreće ćerka Sanela i sin Mihajlo uputili su se u Njemačku. Tijelo pjevača Šabana Šaulića dopremljeno je u Srbiju avionom Vlade Srbije 21. februara i on je sutradan sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Njega je na večni počinak osim članova porodice i prijatelja ispratilo na hiljade ljudi među kojima su bile kolege, brojni sportisti i političari. Prethodno je u Skupštini grada održana komemoracija poginulom pjevaču.

Smrt Šabana Šaulića pogodila je cijelu Srbiju. Saučešće porodici kralja narodne izjavili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, Milorad Dodik, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i mnoge kolege sa estrade.