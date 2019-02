Voz se zapalio pa eksplodirao, najmanje 20 poginulih

Voz je putovao iz Aleksandrije, drugog najvećeg egipatskog grada, u glavni grad Kairo u srijedu ujutro, kada se zabio u betonsku prepreku i eksplodirao.

"Stajao sam na peronu i vidio da se voz zabio u prepreku, svi su počeli trčati, ali je mnogo ljudi poginulo kad je lokomotiva eksplodirala. Vidio sam najmanje devet ugljenisanih tijela na tlu", kazao je svjedok za Rojters.

