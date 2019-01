Volio slatkiše i živio mirno: Preminuo najstariji čovjek na svijetu

Nonaka, koji je rođen 25. jula 1905. godine, preminuo je u snu u svom domu u Ašoru na japanskom ostrvu Hokaido, saopštila je njegova porodica.

U tom mjestu, gde postoje izvori tople vode, njegova porodica već četiri generacije drži gostionicu, prenosi AP. Tu gostionicu, staru 106 godina, sada vodi njegova unuka Juko Nonaka.

Ginis je u aprilu 2018. godine proglasio Nonaku najstarijim muškarcem na svijetu kada je imao 112 godina i 259 dana.

Masazo Nonaka je odrastao u velikoj porodici i od roditelja je naslijedio gostionicu. Unuka Juko Nonaka je rekla da joj djeda nije imao problema sa zdravljem.

- Mirno je otišao... - rekla je ona.

Nonaka je volio da jede slatkiše, nadživio je svo sedmoro braće i sestara, suprugu, kao i troje od petoro njihove dece, preneo je AP.

Redovno se kupao u termalnim izvorima, po gostionici se kretao u invalidskim kolicima i bio je poznat po vunenoj kapi koju je nosio.

🍬🛁 Masazo Nonaka from Japan has been recognised as the world's oldest man at the ripe old age of 112, as his family revealed his secret: sweets and hot baths. | https://t.co/T1zlLqmIbw 🍬🛁 pic.twitter.com/qGiEJOHRKw

— RTÉ News (@rtenews) 10. travnja 2018.