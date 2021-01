Vojska pomaže blokiranim vozačima, oluja napravila saobraćajni kolaps

Španska vojska uključena je danas u spasavanje vozača blokiranih usljed velikog snijega i oluje "Filomena", koja je širom Španije izazvala pravi saobraćajni kolaps.

Zatvoren je Aerodrom u Madridu. Aerodrom je zatvoren juče poslije snažne snježne oluje. Otkazano je najmanje 50 letova za Madrid, Malagu, Tenerife i Seutu.

– Zbog najavljenog novog snijega i zbog bezbjednosti aerodrom Barahas u Madridu ostaće zatvoren i danas – saopštila je kompanija Aena, koja upravlja aerodromom.

Vojska je satima pomagala vozačima na putu oko Madrida.

24 hours later and it has not stopped snowing for a second... I've never seen this here in my life! #Madrid #Filomena pic.twitter.com/fw71nPxskm

— Erika Moreno (@erikamsierra) January 9, 2021

Željeznički saobraćaj između Madrida i gradova na jugoistoku Alikantea i Valensije je u prekidu, kao i autobuski saobraćaj u Madridu.

U Madridu i još četiri oblasti u Španiji danas je na snazi crveni meteo alarm zbog obilnih snježnih padavina, saopštila je Meterološka agencija Španije.