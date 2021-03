Vojska otvorila vatru na demonstrante: Poginulo najmanje 114 ljudi

Prema navodima portala, demonstranti su ubijeni u 44 grada i naselja širom Mjanmara što je najviše od vojnog puča izvršenog u toj zemlji 1. februara.

Civilians’ housings of PyiGyiTaKon ward, Mandalay has been burnt down by junta massacres last night. Over 60 housings have been burnt down.JUNTA MASSACRE #Mar28Coup #WhatsHappeningInMyanmar @JosepBorrellF pic.twitter.com/zTyxHlQh2N

Među poginulima je i trinaestogodišnja djevojčica koja je ubijena u kući kada je vojska otvorila vatru u stambenom naselju grada Mehtila.

Two girls from the medical team were shot !! one was hit in the head and other was shot in the arm in #Yadanarbon Ward.JUNTA MASSACRE#WhatsHappeningInMyanmar #Mar28Coup pic.twitter.com/MmoOWpn8kA

— SAVE MYANMAR 🕊️❤️ (@HyeSeung_BLight) March 28, 2021