Vojska Nagorno-Karabaha oborila avion azerbejdžanskih snaga?

Kako je precizirao, prema informacijama kojima raspolaže vojska, riječ je o letjelici An-2.

"Danas sa sigurnošću možemo reći da smo uspjeli da oborimo avion protivnika i to u području Martuni", istakao je.

Nagorno-Karabakh claims to have shot down an Azerbaijani plane/aircraft pic.twitter.com/yvIS7aI3Ya

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) September 28, 2020