Protivnici puča izvedenog 1. februara izašli su na ulice više gradova, uprkos jučerašnjem upozorenju hunte da bi na njih moglo da se puca "u glavu ili leđa", dok su vojni oficiri istovremeno proslavljali Dan armije.

Dagon Seikkan, Yangon: • 1 protester was shot dead by Terrorists ( #Myanmar security forces). • 3 injured. • 4 abducted. #WhatsHappeningInMyanmar #AntiFascistRevolution2021 #Mar21Coup #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/Ob9ysH16sx

Nakon što je predvodio vojnu paradu u glavnom gradu Najpjitavu, vođa hunte, general Min Aung Hlaing, ponovio je obećanje da će u zemlji biti održani izbori, ali nije naveo kada bi to moglo da se dogodi, prenosi Rojters.

Protesti u Mjanmaru održavaju se skoro svakog dana otkako je hunta preuzela vlast.

Prema podacima Udruženja za političke zatvorenike, u protestima je do sada poginulo najmanje 328 demonstranata.

Mayangone, Yangon:

• Two children injured as shot by Terrorists (#Myanmar security forces) in Baho Street, Thamaing.#WhatsHappeningInMyanmar #MilkTeaAlliance #Mar27Coup #AntiFacistRevolution2021 pic.twitter.com/jj6Xorf98v

— Ro Nay San Lwin (@nslwin) March 27, 2021