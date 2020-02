Vojnik ubio najmanje 17 ljudi, zatvorio se u tržni centar

Vojnik je i dalje na slobodi i nalazi se u tržnom centru, navode u policiji.

Policija je osumnjičenog identifikovala kao Džakrapanta Tomu.

On je otvorio vatru u različitim dijelovima grada, koji je udaljen više od 250 kiometara od Bangkoka.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi da je do pucnjave došlo u blizini tržnog centra.

Lokalni mediji objavili su i snimak vojnika kako izlazi iz automobila ispred tržnog centra i puca, dok ljudi bježe.

BREAKING: Mass shooting in Korat Thailand Terminal 21 Mall - 20 people presumed dead. Terminal 21 is the venue of the ongoing Volleyball Thailand League. I hope everyone ka safe. 🙏🏼🇹🇭🏐 #VTL2020 #SaveKorat pic.twitter.com/ZZQrHHbDQG

— TwoCityTrails🏐 (@TwoCityTrails) February 8, 2020