Vojni puč u Venecueli

Na vide snimku u kojem Gvaido poziva na oružanu pobunu, vidi se kako je okružen vojnicima. Gvaido je rekao da je pokrenu "završnu fazu" svog plana o smjeni Madura.

AP javlja kako je aktivista Leopoldo Lopez, koji je ranije uhapšen, pušten na slobodu.

"Ovo je trenutak svih građana Venecuele, onih u uniformama i onih koji ne nose uniforme. Svi moramo izaći na ulice, u miru", rekao je Lopez u obraćanju javnosti.

Ministar unutarnjih poslova Venecuele objavio je tvit u kojem kaže:

BREAKING: Guaido’s forces and Maduro’s forces clashing in Venezuela currently after Guaido appeared in a video surrounded by millitery. #Guaido #Venezuelapic.twitter.com/HwM2KcyOeg

