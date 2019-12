Za sada nije zvanično saopšteno o kojoj vrsti letjelice je riječ, niti koliko je ljudi bilo u njoj, prenosi Raša tudej. Očevici navode da je reč o borbenom avionu iranske vojske i da je on pao u središte vulkana koji nije aktivan.

Međutim, prema informacijama televizije IRIB, reč je o borbenom avionu MIG 29, koji je leteo iz baze u Ardebilu, dok ruski mediji prenose da je riječ o borbenom avionu iranske vojske i da je pao u središte vulkana koji nije aktivan.

A military plane (some say a jet fighter) has crashed at Sabalan mountain northwest of Iran.

Army choppers and rescue forces have been deployed in the region. Further details to follow pic.twitter.com/8ainnAI3fg

— Reza Khaasteh (@Khaaasteh) December 25, 2019