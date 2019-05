Vojna raskoš Grčke: Stiglo 70 naoružanih helikoptera američke vojske

Helikopteri su isporučeni u grčkoj luci Volos u centralnog Grčkoj, a proces je nadgledao načelnik Generalštaba vojske Grčke, general-pukovnik Jorgos Kambas.

Seventy OH-58D Kiowa Warrior reconnaissance helicopters and one CH - 47 #Chinook helicopter have arrived in #Greece from the #USΑ https://t.co/NA2qILpaDN pic.twitter.com/H9T7NpbWZX

Mješovite posade grčkih i američkih pilota prevezle su helikoptere u prvu vojnu avijacijsku brigadu u grčkoj bazi Stefanovikeo u Tesaliji, gdje će odmah započeti obuka oficira grčke vojske.

Očekuje se da će helikopteri zvanično biti u upotrebi u grčkoj vazduhoplovnoj floti do sredine juna.

Greece received 70 OH-58D Kiowa Warrior armed reconnaissance helicopters (+1 CH-47D Chinook) through the US Excess Defense Article (EDA) programme on May 16, 2019. A big boost to #HellenicArmy's capability to conduct intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) missions. pic.twitter.com/s18LUPd2mo

— e-Αmyna (@e_amyna) May 17, 2019