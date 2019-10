Vojna parada u Španiji: Umjesto da kralju preda zastavu, padobranac se zakucao u banderu

Padobranac kome se padobran zakačio za banderu ostao je da visi umjesto da sleti na tribinu ispred kralja Felipea Šestog, njegove supruge Leticije i njihove kćerke.

Kraljevska porodica je dala podršku nesrećnom padobrancu tako što je dobio aplauz.

Vojnik je potom ispustio veliku zastavu Kraljevine Španije kako bi na vrijeme bila podignuta u znak obilježavanja dolaska Kristofora Kolumba u Ameriku 1492. godine.

Špansko Ministarstvo odbrane saopštilo je kasnije da je vojnik iskusan padobranac sa oko 600 skokova i da nije povrijeđen prilikom slijetanja.

Spain's King Felipe was among onlookers when a parachutist crashed into a street light during a parade in Madrid to celebrate the country's National Day.

