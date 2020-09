Umjesto dogovora o mirovnim pregovorima, jedni druge su optuživali za ometanje pregovora oko sporne teritorije.

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana tvrdi da je poginulo ili ranjeno više od 2.000 jermenskih vojnika. Druga strana tvrdi - oborili smo azerbejdžanske bespilotne letelice.

Obje strane broje žrtve sukoba u tom regionu, koji su eskalirali u nedjelju, od kada je poginulo i povrijeđeno više desetina ljudi.

Međunarodna zajednica danima poziva na razgovore o okončanju višedecenijskog sukoba dvije bivše sovjetske republike.

U nedjelju je zvanični Baku saopštio da je Jermenija granatirala položaje azerbejdžanske vojske, a Jerevan je pak tvrdio da su azerbejdžanske oružane snage pokrenule ofanzivu prema Nagorno-Karabahu, granatirajući okolna naselja.

Obje strane prijavile su žrtve, uključujući i civile. I Jermenija i Azerbejdžan proglasili su ratno stanje i vojnu mobilizaciju.

Jedinice oružanih snaga Jermenije napuštaju borbene položaje pod napadom azerbejdžanske vojske u pravcu Agderina, saopštilo Ministarstvo odbrane Azerbejdžana, a prenosi Sputnjik.

"Među ljudstvom oružanih snaga Jermenije ima mnogo poginulih i ranjenih. Кomanda puka traži pomoć za evakuaciju ranjenih“, tvrdi Ministarstvo odbrane Azerbejdžana.

Portparol jermenskog ministarstva odbrane Šušan Stepanjan objavila je da su jedinice Armije odbrane uništile teški višecijevni raketni lanser TOS-1A Oružanih snaga Azerbejdžana.

"Borbe se trenutno vode. Jedinice Armije odbrane Karabaha na pojedinim dionicama fronta izvode kaznene operacije. Uništen je veliki broj neprijateljskih vojnika, naoružanja i vojne tehnike", objavila je Šušan Stepanjan.

Azerbejdžan je sposoban da oslobodi svoju teritoriju sam, ali ako želi i zatraži pomoć bićemo uz njega, kaže ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu.

Azerbejdžansko ratno vazduhoplovstvo danas je počelo sa bombardovanjem sjevernih oblasti regije Nagorno Karabah, saopštilo je jermensko ministarstvo odbrane.

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da "ratna" retorika Turske ohrabruje Azerbejdžan da ponovo osvoji Nagorno-Karabah i da je to neprihvatljivo, mada je dodao da u ovoj fazi nema dokaza o direktnom turskom umešanju, javila je Al Džazira.

"Primijetio sam političke izjave Turske, za koje mislim da su nesmotrene i opasne", rekao je Makron na konferenciji za novinare u Letoniji.

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana objavilo je snimke artiljerijskog granatiranja borbenih položaja jermenskih jedinica, prenosi Sputnjik.

Jedinice oružanih snaga Azerbejdžana nastavljaju sa napadima na jedinice jermenske vojske tokom kontraofanzivne operacije u zoni sukoba u Кarabahu, navodi se u saopštenju Ministarstva.

- The Ministry of Defense of Azerbaijan has published footage of what looks like drone conduct reconnaissance (or strikes) on Armenian air defense systems S-300.

P.S. Quality is low, I am not sure, but looks like S-300.#Azerbaijan #Armenia #S300 #Karabakh pic.twitter.com/a8vjIIP0zZ

— The Dead District (@TheDeadDistrict) September 30, 2020