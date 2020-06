Vlasnica hotela u Njemačkoj ne želi gojazne goste

Vlasnicu jednog hotela u njemačkom Kukshavenu optužuju za diskriminaciju nakon što je objavila da u hotelu ne želi ljude teže od 130 kilograma.

"Naš enterijer nije prikladan za ljude koji su teži od 130 kilograma", navedeno je na internet-stranici hotela "Beachhotel Sahlenburg", zbog čega je sada vlasnica Anglelika Hargeshajmer na udaru kritika, navodi "Bild".

Svoju je odluku komentarisala za jedan regionalni magazin, pravdajući se da su takvu odluku donijeli nakon što je jedan gost prekomjerne težine navodno slomio krevet.

Navodno su se i neki gosti s prekomjernom težinom žalili da ne mogu da stanu u tuš-kabinu ili da im stolice nisu bile udobne.

"Želimo da naši gosti imaju udobnost. Imamo dizajnerske stolice, pravi klasik. Kad osoba teža od 130 kilograma sjedne na njih, one to ne mogu da izdrže. Želim dizajnerski hotel s lijepim namještajem, a ne da mora da bude napravljen od čvrste hrastovine", rekla je.

Ne obazire se ni na prigovore vezane za navodnu diskriminaciju gostiju.

"Iskreno, smatram da je diskriminirajuće što ja to moram da gledam. Ako sam debela, to znači da nešto nije u redu sa mnom. Nekima je rad štitne žlijezde izgovor. I sama imam problema sa štitnom, pa šta sad? I dalje moram da pazim na ishranu i da držim do sebe", kaže Hargeshajmerova.