Vlada SAD prestaje kupovati dronove napravljene u Kini

U svom najnovijem potezu za rješavanje prijetnji nacionalnoj sigurnosti koje predstavljaju bespilotne letjelice kineske proizvodnje, nabavna agencija američke savezne vlade više neće kupovati dronove kineskih proizvođača.

Pozivajući se na prirodu prijetnje korištenja bespilotnih letjelica kineske proizvodnje,​ Uprava za opšte usluge (GSA) objavila je u blogu od 12. januara da će ukloniti sve dronove iz više ugovora, osim onih dronova koje je odobrilo Ministarstvo obrane (DoD), piše Glas Amerike.

Kina trenutno dominira na tržištu proizvodnje dronova. Najveći svjetski proizvođač dronova, kompanija SZ Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd. ili DJI, sa sjedištem u Shenzhenu, ima 76,8 odsto udjela na američkom tržištu, prema njemačkoj organizaciji za istraživanje dronova Droneii.

Ozbiljni sigurnosni rizici

Yuneec International, sa sjedištem u Suzhouu u Kini, proizvodi više od milion bespilotnih letjelica godišnje, s operacijama širom svijeta, uključujući SAD, prema njihovoj web stranici.

Iako je američka vlada znala da kineski dronovi imaju ozbiljne sigurnosne rizike već 2017., imala je malo mogućnosti s obzirom na dominaciju DJI-ja na tržištu. Istraga Glasa Amerike 2019. otkrila je da su američko ratno zrakoplovstvo i mornarica potrošili stotine hiljada dolara na DJI dronove.

Evidencija javnih nabava pokazuje da su do 2020. godine Nacionalna uprava za oceane i atmosferu i američko Ministarstvo za branitelje kupili DJI dronove.

Masovno proširiti proizvodnu bazu

- Morali smo masovno proširiti svoju proizvodnu bazu u Sjedinjenim Državama kako bismo udovoljili zahtjevima kupaca ne samo u Sjedinjenim Državama, već i širom svijeta - rekao je Groves, bivši dužnosnik američkog Ministarstva pravosuđa.