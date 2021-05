Više osoba ubijeno u pucnjavi u Kaliforniji, napadač mrtav

Policija je na Twitteru saopštila je kako je došlo do pucnjave u centru grada. Na terenu su ekipe ureda šerifa okruga Santa Clare.

- Ovo je slučaj koji je još aktivan. Molimo sve da se udalje s ovog područja dok vodimo istragu - navedeno je u saopštenju.

Nedugo zatim policijski zvaničnici su u izjavi za američke medije kazali kako je u oružanom napadu poginulo i ranjeno mnogo osoba.

Retired ATF Special Agent Jim Cavanaugh says Americans need to blame the gun lobby, not mentally ill people for mass shootings like the one in San Jose. pic.twitter.com/p0sNXS0sQd

— Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) May 26, 2021