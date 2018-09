Više od 800 mrtvih, spasilački timovi tragaju za preživjelima FOTO VIDEO

Portparol Agencije Purvo Nugroho rekao je da je 821 osoba poginula u gradu Palu, a 11 u Dongali.

Prema njegovim riječima, ograničen je pristup spasiocima gradu Dongala, te naseljima Sigi i Butong.

"Broj poginulih nije konačan jer se vjeruje da su brojna tijela ostala blokirana ispod ruševina", kaže Nugroho.

Spasilački timovi tragaju za preživjelima.

Više desetina ljudi ostalo je blokirano ispod ruševina dva hotela i tržnog centra u gradu Palu kojeg su zahvatili talasi visine šest metara.

Iz ruševina jednog od hotela jutros je izvučena jedna žena, dok je vlasnik objekta Ko DŽefri za lokalne medije izjavio da je do 60 ljudi još blokirano.

Smrtni slučajevi prijavljeni su samo u Paluu i indonezijske vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao biti mnogo veći posebno u regionu Dongala gdje živi oko 300.000 ljudi i mnogo je bliže epicentru potresa.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v

— David Lipson (@davidlipson) September 28, 2018