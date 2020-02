Više od 200 vozila učestvovalo u lančanom sudaru

Nema podataka o smrtnim slučajevima, ali policija provincije Kvebek navodi da je desetak ljudi prebačeno u bolnicu sa lakšim i težim povredama nakon nezgode kod mjesta Prair.

Vatrogasna služba je saopštila da su dva lica još blokirana u vozilima.

Nezgoda se desila na dijelu auto-puta koji ide duž rijeke Sent Lorens. Dužina kolone nagomilanih vozila veća je od jednog kilometra.

Dozens of people have been injured in a massive pileup involving nearly 200 cars amid snow squall conditions, in an incident that has closed Highway 15 in both directions in La Prairie on Montreal's South Shore: https://t.co/gdcnKXWd56 pic.twitter.com/oeXjNByQ3O

