Građani i turisti su zajedno sa stručnim osobljem pokušali da neke od 200 nasukanih delfina odvuku natrag u vodu, ali su se mnogi vraćali na plažu.

Ubrzo nakon toga se na istočnoj obali SAD nasukalo 26 kitova, što je bio drugi slučaj masovnog nasukavanja vodenih sisara u ovoj oblasti od jula.

Volonterska ekološka grupa u bivšoj portugalskoj koloniji uzela je uzorke sa 50 delfina, dok su četiri zamrzli dok ne stigu veterinari iz Španije koji će raditi na slučaju.

Locals and tourists desperately try to save hundreds of dolphins washed up on a beach in the Cape Verde islands.

Scientists don't know why around 200 melon-headed dolphins beached themselves on Boa Vista island.#dolphins #CapeVerde #Africa pic.twitter.com/OxL6kwqHIT

