Više od 1.000 vatrogasaca se bori protiv šumskih požara

Jedno selo je evakuisano, a mještanima druga tri sela prijeti širenje požara na području Kasteo Branko, oko 200 kilometara sjeverno od Lisabona, navela je civilna zaštita.

Šumski požari su se u subotu poslije podne proširili i na nepristupačna područja.

Wildfires hit central Portugal, 1,000 firefighters mobilized, 1 civilian and 7 firefighters injured. Civilians from Macao fighting fires due to lack of firefighters. Armed forces sending 20 soldiers, bringing four bulldozers. pic.twitter.com/U0VW4GN6uN

U seriji šumskih požara 2017. godine u Portugaliji je stradalo 114 ljudi.

RURAL FIRES AT CASTELO BRANCO Safe Communities is providing in English regular updates on the major fires which broke out on 20th July. Over 1000 firefighters mobilised. Please follow https://t.co/7Rsr3a0xfU pic.twitter.com/5r2xSwwgPm

— Safe Communities (@SafeComPortugal) July 21, 2019