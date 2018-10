Više desetina hiljada ljudi marširalo centrom Londona

Organizatori marša žele da građani imaju konačnu riječ o dogovoru Vlade o Bregzitu sa EU, navodeći da nove činjenice ukazuju na troškove i komplikovanost izlaska Britanije iz EU.

Oko 150 autobusa dovezlo je više hiljada aktivista iz svih krajeva Britanije u London, a organizatori pretpostavljaju da je u maršu učestvovalo oko 500.000 ljudi.

"Ono što je sada jasno da su jedine opcije koje premijer Tereza Mej ima veoma loš dogovor o Bregzitu ili nikakav dogovor. To je milionima kilometara daleko od onoga što je obećano prije dvije i po godine", rekao je gradonačelnik Londona Sadik Kan.

Kan je naglasio da su današnji protesti "marš za budućnost" za mlade Britance, uključujući i one koji su u junu 2016. godine bili premladi da bi dali glas na referendumu o izlasku iz EU.

Britanski premijer je odbacila mogućnost održavanja novog referenduma o Bregzitu.

Under no illusions that my marching will make a difference, but doing it because it’s better than ignoring this disaster #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/zaD7eUpmRn

— Ellen West (@ellenwest) October 20, 2018