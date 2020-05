Virus korona ostavlja doživotne posljedice na ljudsko zdravlje

Nepoznanice oko koronavirusa se nastavljaju. Naučnici još dugo će imati posla kako bi otkrili sve njegove nepoznanice, odnosno štete koje je učinio ili će tek učiniti zdravlju svjetske populacije. Ne samo da dio pacijenata ima brojne komplikacije koje se mogu završiti fatalno, nego se sve više govori i o mogućim dugoročnijim posljedicama za zdravlje.

Od Covida-19 mogu stradati pluća, srce, mozak, bubrezi, krvni sudovi, a možda i reproduktivno zdravlje muškaraca.

Problem sa plodnošću

Najnovije međunarodno istraživanje govori da se koronavirus najvjerovatnije ne prenosi seksualnim putem, ali se ipak dodaje da se ne može potpuno isključiti ni taj način prenošenja. Posebno ih zabrinjava što dio pacijenata s blagim oblikom Covida-19 ima bolove u testisima, što ukazuje na upalu pa bi to moglo da znači da će neki od njih dugoročno imati problem sa plodnošću.

Međunarodni tim stručnjaka u ovom istraživanju vodio je dr. Feng Pan sa Univerziteta za nauku i tehnologiju Huazhong u Vuhanu. Analiza uzoraka sperme 34 Kineza koji su prije mjesec imali blage simptome Covida-19 pokazuje da su bili negativni na koronavirus pa je zaključak da se vjerovatno bolest ne može širiti seksualnim putem.

Ali, stručnjaci kažu da ne mogu da isključe mogućnost da je virus bio u sjemenoj tečnosti tokom infektivnog razdoblja pacijenata. Takođe se napominje da se nisu testirali pacijenti sa težim oblikom bolesti, ali stručnjake najviše brine činjenica da se 19 odsto zaraženih žali na bolove u testisima što bi na kraju moglo dovesti do upale, a onda i do problema sa plodnošću.

S obzirom na to da petina oboljelih muškaraca ima bol u testisima, naučnici su se pitali može li se virus širiti sprematozoidima i kakve bi bile posljedice za muško reproduktivno zdravlje ako se nalazi i u testisima. Laboratorijski testovi nisu otkrili SARS-CoV-2 ni u jednom uzorku sperme ispitanika, ali ipak treba paziti na moguća oštećenja testisa kod pacijenata sa koronavirusom, naročito kod onih koji su u reproduktivnoj dobi.

Otežano disanje

Ističe se da premda koronavirus uglavnom cilja na pluća i imunološki sistem, infekcija može rezultirati slabljenjem imunološke homeostaze u testisima što bi moglo preuzrokovati orhitis ili upalu testisa. To bi moglo smanjiti broj spermatozoida i vjerovatno dovesti do neplodnosti, tvrde kineski naučnici koji su proveli ovo istraživanje.

Dodaju da su tokom epidemije SARS-a 2002. i 2003. godine ljekari primjetili ozbiljno oštećenje imunološkog sistemu u testisima nekih muškaraca. Zato su potrebna dodatna istraživanja jer neki drugi virusi, poput onih koji uzrokuju zaušnjake i HIV ili herpes, mogu izazvati upalu u testisima. Upravo je ta činjenica razlog što se istraživanja nastavljaju ne samo zbog mogućnosti širenja bolesti seksualnim putem, nego i zbog mogućih posljedica na reproduktivno zdravlje muškaraca.

Kad je riječ o koronavirusu, prva na udaru su pluća jer prvi stradaju upravo organi za disanje. Uostalom, veći ili manji simptomi Covida-19 upravo su suhi kašalj i problemi sa disanjem. Ali, i kad ozdrave, nekim pacijentima ostaju problemi, odnosno smanjena plućna funkcija i trajno otežano disanje. Ljekari naglašavaju da ti pacijenti i nakon ozdravljenja imaju smanjenu plućnu funkcija za 20 do 30 odsto.

Teško dišu čak i kod malo bržeg hoda ili dok se penju uz stepenice. Kod tih je pacijenata nakon ozdravljenja CT pluća pokazao je zamagljenje, što govori da je došlo do oštećenja pluća. Kod nekih je pacijenata došlo do plućne fibroze, što je posljedica upale vezivnog tkiva pluća zbog čega kiseonik teže dolazi do krvnih sudova, a onda je disanje površinsko i ubrzano.

Stručnjaci su se posebno zabrinuli nakon što je praćenje oboljelih od Covida-19 pokazalo da mlađi sa lakšim oblikom bolesti mogu dobiti moždani udar. Naime, virus najviše štete može nanijeti krvnim sudovima, bilo da je razlog hipoksija ili problem s koagulacijom, a naročito je to opasno kad se događa u krvnim sudovima mozga.

Već dobro poznata citokinska oluja može dovesti do oštećenja krvnih sudova, a onda se povećava opasnost od krvnih ugrušaka koji mogu izazvati moždani udar sa težim ili lakšim posljedicama. Upravo je problem mogućih ugrušaka razlog što se težim pacijentima oboljelim od Covida-19 daju lijekovi za razređivanje krvi.

Oko 20 do čak 40 odsto oboljelih od Covida-19 razvilo je krvne ugruške čak i kad su bili na tim lijekovima, potvrdila je jedna američka studija. Ista opasnost prijeti i srcu. Kinezi kažu da je kod čak 20 odsto pacijenata hospitaliziranih u Vuhanu otkriveno srčano oštećenje. Koliko je korona virus opasan za srce, govori i podatak da je 44 posto oboljelih imalo srčane aritmije. Istraživanja su pokazala da je kod gotovo 40 posto pacijenata s koronavirusom pronađen virus u srčanom mišiću, a to znači da može doći do upale i trajno ga oštetiti.

Uticaj izolacije

Stručnjaci preporučuju da se pacijentima obavezno treba uraditi i ultrazvuk srca kako bi se što ranije otkrila oštećenja. Problemi sa krvnim sudovima, koje uzrokuje Covid-19, razlog su što nekim teškim pacijentima mogu stradati i bubrezi pa im je potrebna i dijaliza. Naime, bubrezi filtriraju krv, a koronavirus uticajem na krvne sudove može sve poremetiti. Naravno, to oštećenje može biti i trajno, upozoravaju ljekari.

Ono o čemu se manje govori jest uticaj na mentalno zdravlje. Naime, nije samo težina bolesti ono što ostavlja posljedice, nego to može biti i izolacija koju mnogi teško podnose. Stručnjaci upozoravaju da ćemo se sa tim problemom tek suočiti.