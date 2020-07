Veliki šumski požari u Grčkoj: Više od 1.000 vatrogasaca na terenu

U gašenju požara, koje je počelo u srijedu, učestvovalo je 1.115 vatrogasaca sa 426 kamiona, 24 gorske spasilačke ekipe i volonteri, uz lokalnu podršku.

More than 300 firefighters and 20 aircraft battled a wildfire in southern Greece that led to evacuations in at least 7 villages and efforts to save homes. The fire destroyed farmland and damaged at least 10 homes. https://t.co/Q9y9P8BvZi pic.twitter.com/SD5UoZdskd

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 25, 2020