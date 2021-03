Veliki kontejnerski brod blokirao Suecki kanal

Riječ je o tajvanskom brodu firme Marin Evergrin, dugačkom 400 metara i širokom 59, koji se preprečio tako da onemogućava prolaz drugim brodovima kanalom, javlja BBC, a prenosi Tanjug.

Egypt's Suez Canal has been blocked by a large container ship that ran aground while turning in the narrow channel just north of the Port of Suez pic.twitter.com/BpCe8ScH7b

