Velika Britanija poslije 47 godina članstva napustila Evropsku uniju

Britanski premijer Boris Džonson u obraćanju naciji poručio je da Bregzit nije kraj već novi početak za Veliku Britaniju. Poručuje da je izlazak iz Unije za Britaniju potencijalno trenutak "nacionalne obnove i promjene".

U obraćanju putem društvenih mreža britanski premijer je najavio novo doba za zemlju.

Rekao je da je svjestan da su emocije građana podijeljene ali da je zadatak vlade i njegov zadatak da ujedini zemlju i povede je naprijed.

- Najvažnija poruka ove večeri je da ovo nije kraj već novi početak - poručio je Džonson britanskim građanima.

