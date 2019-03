Veličanstveni doček: Pogledajte kako se Kim Džong Un vratio kući VIDEO

Snimak njegovog povratka je objavila državna televizija Sjeverne Koreje.

Kim Džong Un se vratio blindiranim vozom u kojem je putovao u Hanoj. Trasa njegovog puta je ostala pod velom tajne. U Pjongjang je stigao 5. marta u tri sata noću po lokalnom vremenu nakon 60 sati putovanja.

Sjevernokorejski lider je prošao crvenim tepihom, okružen desetinama vojnika. Na doček je izašao i veliki broj građana koji su mu aplaudirali i nosili cvijeće.

Uoči povratka, Kim Džong Un je posjetio mauzolej Ho Ši Mina u Vijetnamu.

Samit Sjeverne Koreje i SAD je bio održan 26-27. februara.

North Korean state TV coverage of Kim Jong-un's 3am return to Pyongyang after his meeting with President Trump and Vietnamese leaders in Hanoi pic.twitter.com/mYiXF0f3o5

— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) March 5, 2019