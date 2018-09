Važan direktan dijalog Rusije i NATO-a

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je sastanak sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim na marginama Generalne skupštine UN bio koristan.

"Važno je da imamo direktan dijalog Rusije i NATO. Sastanak je bio koristan", rekao je Stoltenberg, dodajući da su oni razgovarali o "neslaganju" Rusije i NATO-a.

On je rekao da je uspjeh i to što su nakon dvije godine bez sastanka Savjeta Rusija-NATO susreti sada opet zakazani, ističući da je to dobra osnova za pregovore i buduće odnose, prenosi "Raša tudej".

Na pitanje da prokomentariše planove SAD o otvaranju američke baze u Poljskoj Stoltenberg rekao je da to pitanje nije razmatrano na sastanku sa Lavrovim, i da Alijansa "nema prijedlog na stolu" o takvoj vrsti postrojenja.

On je rekao da nema razloga da se spekuliše da li će ta baza predstavljati kršenje sporazuma Rusije i Alijanse o principu rotacije raspoređivanja vojnika NATO-a u istočnoj Evropi.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su dva zvaničnika razgovarala o "trenutnom političkom dijalogu i mogućnostima daljih odnosa NATO-Rusija".