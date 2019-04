Vatra guta Notr Dam, srušio se toranj VIDEO

Uzrok požara još nije poznat, ali vatrogasci pretpostavljaju da bi mogao biti povezan s radovima na renoviranju crkve, javio je BBC.

Toranj čuvene katedrale Notr Dam u Parizu srušio se zbog velikog požara koji je zahvatio njen krov.

Francuski predsjednik Emanuel Makron obići će večeras katedralu Notr Dam u kojoj je večeras izbio veliki požar, saopšteno je iz Jelisejske palate.

Makron je otkazao za večeras planirano obraćanje naciji zbog "strašnog požara" u ovoj srednjevijekovnoj crkvi.

Pogledajte snimak urušavanja tornja čuvene pariške katedrale:

Parisko tužilaštvo pokrenulo je istragu o požaru koji je izbio u srednjovjekovnoj Katedrali Notr Dam u Parizu.

"Sve gori, ništa neće ostati", rekao je portparol Notr Dama Andre Fino, prenosi Rojters.

#BREAKING MORE VIDEO HAPPENING NOW: #NotreDame cathedral in #Paris on fire 🔥 🇫🇷 pic.twitter.com/l0ppkKu2lQ

Zamjenik gradonačelnika Emanuel Gregoar rekao je za televiziju BFM da specijalne ekipe pokušavaju da spasu umjetnička i druga neprojcenjiva djela koja se nalaze u Katedrali.

On je rekao da je Katedrala pretrpela "kolosalnu štetu".

Francuski zvaničnik Loren Nunjez rekao je da niko nije povrijeđen i da je previše rano govoriti o uzroku požara.

Brnabić: Mislimo na Pariz večeras

Premijerka Srbije Ana Brnabić uputila je večeras poruku povodom požara koji je izbio u pariskoj katedrali Notr Dam.

"Mislimo na Pariz večeras, mesto takve lepote i istorije", napisala je Brnabić na Tviteru na francuskom i engleskom jeziku.

On pense à #Paris ce soir #NotreDame , un monument d'une telle beauté et histoire. We are thinking of #Paris tonight, a place of such beauty and history.

Usljed velikog požara srušio se glavni toranj čuvene srednjevekovne crkve, a vatrogasci se još uvijek bore sa vatrenom stihijom.

Tramp: Strašno gledati ogromnu vatru u katedrali

Nakon što je izbio veliki požar u katedrali Notr Dam u Parizu, oglasio se i predsjednik SAD Donald Tramp.

"Tako je strašno gledati ogromnu vatru u katedrali Notr-Dam u Parizu. Možda bi se mogli koristiti leteći tankeri za vodu. Mora se brzo reagovati", napisao je Tramp na Tviteru.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019