Vatikan okrenuo leđa Hrvatskoj, zabrana u Blajburgu nije mogla bez njihove saglasnosti

Zagrebački advokat Anto Nobilo smatra da odluka Katoličke Crkve u Austriji da zabrani misu u Blajburgu nije mogla da bude napisana bez saglasnosti Vatikana.

"Pokazuje se koliko je politika vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj u nesaglasju sa djelovanjem pape Franje", rekao je Nobilo, aludirajući na reagovanje Hrvatske biskupske konferencije koja je oštro osudila ovu odluku Katoličke crkve u Austriji.

On je naveo da mu je u odluci o zabrani proustaškog skupa u Blajburgu "posebno zazvonila" rečenica da se time nanosi šteta Katoličkoj crkvi.

Nobilo je podsjetio da je u Austriji propisano da je bilo kakvo obilježje Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ kažnjivo.

"Kod nas toga nemate. Imate pojave da se `Za dom spremni` ne prijavljuje... Austrija je naš problem riješila i definisala, a mi nismo", rekao je Nobilo za N1.

On je ocijenio da su izjave biskupa u Hrvatskoj "dolivanje benzina na vatru", jer oni kažu da će "biti oštećeni nedužni".

"Možemo razumjeti da je bilo nedužnih u Blajburgu, ali ne možemo reći da su tamo stradali nevini. Istorijska je činjenica da niko nije osuđen. Ali ni Hitler nije osuđen, ni Pavelić. Sigurno nećemo reći da su bili nevini", rekao je Nobilo.

Prema njegovim riječima, ključan je spomenik oko kojeg se vrti ritual, jer na njemu piše da je to spomenik "paloj hrvatskoj vojsci".

"Nije trebalo upotrijebiti termin `hrvatska vojska`. Postojala je druga hrvatska vojska, partizanski odredi. Vojska koja je pala na Blajburgu je kvislinška tvorevina. Mogli su je nazvati ustaška vojnica. Cijeli taj ritual je u funkciji rehabilitovanja ustaštva. Hrvatski sabor je pokrovitelj toga". rekao je Nobilo.

Odgovarajući na pitanje šta će biti sa preporukama Savjeta za suočavanje sa prošlošću, Nobilo kaže da nije čuo da se išta konkretno radi.

"Svi stavovi su odavno zauzeti. Ima nešto što je sasvim neprihvatljivo. Umjesto jednog `Za dom spremni` izmislili su dva pozdrava i sad bi se jedan mogao dozvoliti. To je neprihvatljivo. HOS je iskopirao ustašku vojsku i to su namjerno napravili. HSP je na početku rata osnovao stranačku vojsku i to je bilo pogubno za Hrvatsku kao državu", dodao je Nobilo.

Koruška Katolička crkva odbila je molbu Hrvatske biskupske konferencije za služenje mise na Lojbaškom polju, pored Blajburga, uz obrazloženje da je misa politički instrumentalizovana.

"Misa na polju pored Blajburga postala je dio političko-nacionalnog rituala koji služi selektivnom doživljavanju i tumačenju istorije", navodi se u pismu koje je potpisao sekretar Biskupije u Klangenfurtu Engelbert Gugenberger.

Hrvatska biskupska konferencija ne slaže se sa odlukom Katoličke crkve u Koruškoj da ove godine ne dopustiti održavanje mise zadušnice kod Blajburga i u potpunosti odbacuje razloge za njeno donošenje.

"Uskraćivanje mogućnosti molitve za žrtve te velike tragedije hrvatskog naroda znači nepoštovanje žrtve i gubitak osjećaja za patnju nedužnih", smatraju u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

Austrija je od prošle godine pooštrila odnos prema skupu u Blajburgu, na inicijativu nekoliko austrijskih poslanika u Evropskom parlamentu.

Nedavno je u Austriji stupio na snagu i zakon koji zabranjuje ustaške simbole iz Nezavisne Države Hrvatske.

Hrvatske organizacije, uz podršku vlasti u Zagrebu, godinama organizuju okupljanje u Blajburgu, gdje odaju pomen mnogobrojnim ustašama i domobranima poginulim dok su bježali iz NDH, nakon zločina počinjenih nad Srbima, Jevrejima, Romima i antifašistima.

Dio evropskih medija nazvao je ta okupljanja najvećim neofašističkim manifestacijama nakon Drugog svjetskog rata.