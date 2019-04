Vašington traži izručenje Asanža 

SAD su zatražile izručenje DŽulijana Asanža, saopštila je britanska policija, nakon što je osnivač "Vikiliksa" uhapšen u Londonu u Ambasadi Ekvadora.

"Asanž (47) je uhapšen danas i u ime vlasti SAD, po svom dolasku u policijsku stanicu u centru Londona", saopštila je policija.

U tekstu se navodi da je nalog za izručenje zasnovan na Odjeljku 73 Zakona o ekstradiciji.

"On će se uskoro pojaviti pred Prekršajnim sudom u Vestminsteru", navodi se u saopštenju policije.

Britanija neće izručiti Džulijana Asanža u SAD ako postoji mogućnost smrtne kazne, rekao je zamjenik britanskog ministara spoljnih poslova Alan Dankan.

"To je naša široka politika u svim okolnostima, pa se prema tome jednako odnosi i na Asanža, a to je da on neće biti izručen ako će se suočiti sa smrtnom kaznom", rekao je "Skaj njuzu" Dankan.

Asanžov advokat Per Samuelson rekao je da postoji ozbiljna opasnost od izručenja njegovog klijenta u SAD.

"Naravno, ja smatram da je to potpuno neprihvatljivo. Vidimo jasne naznake da Amerikanci žele da ga osude ili da ga drugi osude. Hajde da vidimo da li su njegove zabrinutosti opravdane ili pretjerane", rekao je on za televizijski kanal SVT.

Bivši službenik američke špijunske agencije Edvard Snouden rekao je danas da hapšenje osnivača "Vikiliksa" Džulijana Asanža u Londonu predstavlja "mračan trenutak za slobodu medija" i da je protivno pozivu UN da bude oslobođen.

"Asanžovi kritičari mogu da slave, ali ovo je mračan trenutak za slobodu medija", napisao je na "Tviteru" Snouden, koji živi u Moskvi nakon što je dobio azil od Rusije.

On je podsjetio na saopštenje Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava od 21. decembra 2018. godine u kojem se zahtijeva da Velika Britanija ispuni svoje međunarodne obaveze i odmah dozvoli da Asanž napusti Ambasadu Ekvadora kao slobodan čovjek.