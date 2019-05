Ratni brod "USS Arlington", koji prenosi amfibijska vozila i avione, pridružiće se udarnoj grupi "USS Abraham Linkoln" u Persijskom zalivu, rekli su zvaničnici.

Pentagon je ranije saopštio da su američki bombarderi "B-52" već raspoređeni u bazi u Kataru, prenio je Bi-Bi-Si.

#B52's touched down today at Al Udeid Air Base, as part of the #Bomber Task Force defending U.S. forces and interest in the region.https://t.co/u8VSkLeefL@usairforce @DeptofDefense @CENTCOM @US_Stratcom @AFGlobalStrike #USAF #AirForce #Aircraft #Aviation pic.twitter.com/zrje0XH8dL

— US AFCENT (@USAFCENT) May 10, 2019