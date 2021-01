Švarceneger: Pođite sa mnom ako želite da živite

Sedamdesetrogodišnji glumac objavio je video-snimak na kojem je zabilježeno kako prima vakcinu na stadionu Dodžersa u Los Anđelesu koji je tokom pandemije pretvoren u centar za masovno vakcinisanje, piše portal "Holivudski reporter".

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021