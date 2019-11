Uznemirujući snimci: Tokom verbalnog sukoba dvojica mladića zapalili čovjeka

Čovjek koji je zapaljen, primljen je u bolnicu u kritičnom stanju.

Objavljen je video snimak na kojem se vidi taj muškarac kako se raspravlja sa grupom mladih ljudi, prije nego što ga je neko polio zapaljivom tečnošću i zapalio.

Kako prenose mediji, neidentifikovan i nenaoružan čovjek je uzvikivao “Vi niste Kinezi” prije nego što su ga zapalili.

Prethodno se u medijima pojavio snimak drugog incidenta u kojem policajac puca u 21-godišnjeg mladića prilikom sukoba sa demonstrantima koji su rano jutros blokirali metro i gradske ulice.

This man was set on fire during verbal clash with #HongKong protesters. 😡😡😡 pic.twitter.com/c09FOjs9mW

— SHINE (@shanghaidaily) November 11, 2019