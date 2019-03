Uznemirujući snimak: Muškarac brutalno tukao staricu nogama

Dok ju je muškarac udarao nogama, drugi su snimali napad i nisu ništa učinili da ga zaustave.

Nakon što su jezivi snimci objavljeni na društvenim mrežama i kada je pokrenuta velika kampanja da se pronađe napadač, njujorška policija zatražila je pomoć javnosti u identifikaciji muškarca koji se, kako se vidi na snimku, nogom u glavu udara staricu koja sjedi i, iako pokušava, ne uspijeva se odbraniti od manijaka.

Nakon napada, muškarac ležerno izlazi iz voza, a apsolutno niko ne pokušava da ga zaustavi ili učini bilo šta.

Policija je jučer objavila da je pronašla i uhapsila muškarca, a da je žena završila u bolnici, gdje je zbrinuta, primila je i pravnu te drugu podršku.

Policiju su o napadu obavijestili svjedoci tek na sljedećoj stanici. Tada su došle i ekipe Hitne pomoći, koje su pružile pomoć ženi koja je zadobila povrede glave.

