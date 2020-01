Zemljotres je zabilježen u 17.55 sati na dubini od samo 2 km, a osjetio se i u Iraku, Siriji, Libanu i Izraelu.

Sa ulica pogođenog grada Elaziga stižu prizori užasa. Snimljene su ruševine jedne zgrade i ljudi u panici.

#Turkey earthquake damages buildings, sends people rushing into streets, killing at least 4

MORE: https://t.co/RiqoKib6sJ pic.twitter.com/n3wXsx5Ub7

