Riječ je o viralnom izazovu u kom tinejdžeri imitiraju pozu u kojoj je ubijen Džordž Flojd, čija je smrt izazvala žestoke proteste u SAD.

Fotografije prikazuju jednu osobu kako leži na podu dok joj druga koljenom pritiska vrat. Negativne reakcije ne prestaju da se nižu, a Instagram i Fejsbuku već su zabranili korišćenje haštaga #georgefloydchallenge.

Came across Facebook and the George Floyd challenge is actually real af. TWITTER PLEASE DO YOUR FUCKING THING TO FIND THESE PEOPLE! FUCKING MORONS! ! ! pic.twitter.com/9GR6DkDcmd

Međutim, Tviteru još nije ništa uradio da stane na kraj ovoj uznemirujućoj praksi, pa su mnogi tviteraši počeli da prozivaju tu društvenu mrežu.

– Sprečavamo objave koje promovišu ovaj izazov- rekli su iz Tvitera za Biznis insajder nakon silnih kritika.

LATEST NEWS: White teens start disgusting 'George Floyd Challenge' on social media by posing for photos while kneeling on their friends' necks. The participants, who are mostly male, are seen smiling in the photos showing them kneeling down on their friend’s necks. pic.twitter.com/pTJlBftkQW

— Dave Vescio (@DaveVescio) June 3, 2020