Uznemirujuće: Novi incident u Americi, policija pucala na Afroamerikanca

On je primljen u bolnicu sa više prostrelnih rana, a odmah nakon incidenta počelo je okupljanje građana koji su na licu mjesta demonstrirali zbog ranjavanja Afroamerikanca.

Pucnjava se dogodila oko 17 časova po lokalnom vremenu u gradu Kenoša. Policajci su bili pozvani da intervenišu u onome što je okarakterisano kao porodična svađa.

Ono što je za sada zvanično saopšteno je samo da je žrtva odmah odvezena u bolnicu, prenosi Rojters.

Nikakvog drugog objašnjenja od strane policije nema, tako da nije poznato kako je i zašto došlo do pucanja u Afroamerikanca koji se sada bori za život. Navodi se samo da će incident biti istražen.

Look wtf happened in kenosha !!! WHAT IS GOING ON 🙏🤦🏽‍♂️ police brutality is REAL pic.twitter.com/RRxncCLy8e

— Midwest Exposer (@hutchguwop) August 24, 2020