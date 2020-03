Uznemirujuće na granici Grčke i Turske: Jedan migrant ubijen, na djecu bačen suzavac

Na društvenim mrežama kruže i uznemirujući snimci koji su navodno nastali na granici dvaju zemalja. Na jednom od njih, prema riječima novinara koji ga je objavio, vidi se ubijeni sirijski izbjeglica.

Mugira Al Šarif, reporter BBC-ja, na svom Tviter nalogu objavio je uznemirujući snimak, na kojem je, kako kako tvrdi, sirijski migrant kojeg je upucao grčki policajac.

- Sirijski migrant Ahmed Abu Emad iz Alepa ubijen je danas od strane grčkih graničnih policajaca dok je pokušavao ući u Grčku zajedno sa stotinama drugih migranata. Pogođen je u vrat u 9.07 nedaleko od Ipsale. Njegovo tijelo vraćeno je u Tursku - napisao je Al Šarif.

Autentičnost snimka još uvek nije potvrđena, a preuzeli su je brojni drugi novinari.

Rojters je ranije danas objavio da je migrant iz Sirije, koji je pokušao da pređe iz Turske u Grčku, preminuo od povreda zadobijenih prilikom intervencije grčkih bezbjednosnih snaga koje sprečavaju migrante da pređu granicu.

Međutim, ubrzo se oglasila i grčka vlast, koja je ovu informaciju nazvala "lažnom viješću".

- Video koji pokazuje smrt na grčko-turskoj granici je lažna vijest. Pozivamo sve da budu oprezni prilikom izvještavanja o vijestima koje podstiču tursku propagandu - tvitnuo je portparol vlade Stelios Petsas.

Još jedan uznemirujući snimak, navodno nastao na granici Turske i Grčke, objavila je i arapska novinarka Al-Aan TV-a. Ona tvrdi da je grčka policija bacila suzavac na migrante, među kojima je bilo i djece.

Children almost suffocating from tear gas fired by Greek guards at migrants gathered on Turkish Greek border. @akhbar pic.twitter.com/K8qZmfgzef

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 2, 2020