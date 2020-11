Užasavajući prizor: Narod krvnički tuče predsjednika jermenskog parlamenta

U glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, nastao je potpuni haos nakon što je postignut sporazum o prekidu sukoba u Nagorno-Karabahu. Narod je izašao na ulice prestonice nezadovoljan zbog najnovije situacije.

Pored zgrade jermenskog parlamenta, demonstranti su zauzeli i zgradu Vlade Jeremenije i tamo razvljivali inventar, prozore i vrata.

Kako prenosi Sputnjik Jermenija, predsjednik jeremenskog parlamenta Ararat Mirzojian pretučen je od strane demonstranata.

#BREAKING: Protesters have stormed parliament building of #Armenia in #Yerevan. They have captured & severely beaten the Ararat Mirzoyan, speaker of the #Armenian Parliament! He can be seen unconscious here: pic.twitter.com/iDkObDPgIg