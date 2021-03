Užas u Grčkoj - Bivši ministar pronađen mrtav u moru

Sifis Valirakis (77), bivši ministar i pripadnik pokreta protiv grčke vojne diktature od 1967. do 1974, pronađen je večeras mrtav u moru.

Valirakis je sa svojim brodom na naduvavanje isplovio prepodne sa obale ostrva Evija u centralnoj Grčkoj, gdje njegova porodica ima kuću.

Njegova supruga prijavila je nekoliko sati kasnije njegov nestanak. Obalska straža je pronašla najprije brod bez Valirakisa, a njegovo tijelo je pronađeno večeras oko 20.30 po lokalnom vremenu.

Valirakis je bio ministar za javni red, zadužen za bezbjednost i obavještajne službe od marta 1995. do januara 1996.

Prije toga je bio pomoćnik ministra za javni red, ministar sporta i pomoćnik ministra za saobraćaj i komunikacije, i to za vrijeme dva mandata socijalističke vlade Andreasa Papandreua od 1981. do 1989. i 1993 do 1996. godine.

Valirakis se tokom diktature pridružio Oslobodilačkom pokretu koji je predvodio Papandreu. Bio je odgovoran za nekoliko bombaških napada u tom periodu.

U tim napadima nije bilo žrtava.

Dva puta je uspio da pobjegne iz zatvora tokom perioda vojne diktature u Grčkoj.