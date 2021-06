Uvjereni da su dijamanti: Seljanin pronašao misteriozni kamenčić u polju, kaže da mu se život promijenio

Kamičak nalik kristalu pronašao je tokom vikenda jedan seljanin na otvorenom polju i to je probudilo nade kod mnogih da je možda riječ o dijamantima, iako ima onih koji upozoravaju da je vrlo vjerovatno riječ o kvarcu.

Otkriće kamena nam je promijenilo život, rekao je jedan od kopača Mendo Sabelo koji je več prikupio nekoliko ovih kamičaka koje eksperti još uvijek nisu pogledali.

"Životi će nam se promijeniti jer niko nije imao pravi posao. Ja radim šta stignem. Kada sam se vratio sa njima, porodica je bila presrećna", rekao je 27-godišnji otac dvoje djece.

KZN PREMIER CALLS FOR ORDER AMID REPORTS OF A “DIAMOND RUSH” IN KWAHLATHI NEAR LADYSMITH

The KwaZulu-Natal provincial government has noted with concern, the reports of illegal mining activity taking place at KwaHlathi outside Ladysmith

Video : supplied #DiamondRush pic.twitter.com/zy1oyIhPQz

