Uveden policijski čas u Vašingtonu zbog pokušaja upada u Kongres

U američkom Kongresu u toku je potvrđivanje Džozefa Bajdena za predsjednika. To je posljednji čin uoči njegove inauguracije 20. januara.

Hiljade pristalica američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je izjavio da nikada neće priznati poraz, okupile su se u Vašingtonu i u toku su protesti.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ

Svjetski mediji javljaju da demonstranti probijaju kordon u blizini američkog Kapitola da ulaze u zgradu, a da policija koristi suzavac. Američki mediji javljaju da je policija upucala jednu ženu u vrat.

Američki Kapitol je navodno zaključavan tokom brojanja glasova, piše Sputnjik internešenel.

Call it what it is: a coup.

This is what you get when media & mainstream political parties stay silent & normalize the constant fear & hate-mongering of populists.

Don’t act surprised now, this is on you.

Electing populists has real life consequences.#WashingtonDC #Capitol pic.twitter.com/Yiks1iwKgH

— Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) January 6, 2021