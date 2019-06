Utopila se dva padobranca

Vojne vježbe izvođene su na poligonu Stari Krim, saopšteno je iz pres službe.

"Vojnici su sletjeli u vodu i nisu uspjeli da skinu opremu. Spasilačka služba je pokušala da ih spasi, nisu uspjeli i vojnici su se udavili", saopšteno je.

Nadležne službe će zajedno sa komisijom komande Vazdušno-desantnih snaga istražiti uzrok incidenta.

Two Russian paratroopers drown during exercises in Crimea:https://t.co/16KK8AP4yb

© Valeriy Matytsin/TASS pic.twitter.com/4hFJPuJh5u

— TASS (@tassagency_en) 26. lipnja 2019.